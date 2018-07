61-vjeçari nga Tirana denoncon djalin për dhunë, kërkon urdhër-mbrojtje në polici

Një 61-vjeçar nga Tirana ka denoncuar në polici djalin e tij, pasi e akuzon për dhunë.

Burime zyrtare bënë me dije se bëhet fjalë për shtetasin me inicialet M.B., i cili kallëzoi 25-vjeçarin me inicialet S.B., për dhunë psikologjike. Për denoncuesin u plotësua edhe kërkesa për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes.







NJOFTIMI I POLICISË

Më datë 06.07.2018, u plotësua kërkesë-padia për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes së menjëhershme, për shtetasin M.B., vjeç 61, banuese në Tiranë, pasi dyshohet se djali i tij S.B., vjeç 25, ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj tij. Materialet u referuan në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë. Ligji Nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”.

