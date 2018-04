Denise Van Outen është padyshim një 43 vjeçare që po përjeton rini të dytë. Pavarësisht moshës së saj, ylli i “The Only Way Is Essex” shfaqet gjithmonë e freskët dhe seksi.

Këtë herë, aktorja britanike ka publikuar në llogarinë e saj në Instagram një video gjatë një seance për ripërtëritjen e të pasmeve.







Në klip, Denise, nudo dhe pa make-up, qëndron e shtrirë në një tavolinë masazhimi ndërkohë që i nënshtrohet trajtimit.