40 vende pune pranë Drejtorisë së Doganave. Kriteret dhe afati i fundit për aplikim

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka shpallur 40 vende vakante për punësimin me kontratë të përkohshme në pozicionin punonjës shërbimi pranë këtij institucioni (kategoria D2). Kandidatët e interesuar duhet të plotësojnë një sërë kriteresh, të cilat përfshijnë:

Të kenë shtetësi shqiptare

Të kenë zotësi të plotë për të vepruar

Të gëzojnë shëndet të mirë për të kryer detyrat e tyre

Të mos kenë qenë të dënuar për krime dhe që nuk gjykohen për një çështje penale në ngarkim të tyre

Të mos kenë qenë pushuar ndonjëherë më parë nga puna për thyerje të disiplinës ose shkelje të tjera serioze

Të kenë arsim të lartë diplomë të nivelit Bachelor

Të kenë njohuri në përdorimin e kompjuterit

Të kenë njohuri të një gjuhe të huaj

Sa i takon përshkrimit të punës, punonjësit do të kryejnë kontrolle në terren për pajisjen me pulla fiskale të vendosura në produktet e akcizës, kryerjen e detyrave sipas nevojave të DPD, si dhënien e informacioneve lidhur me shërbimet e ofruara për subjektet dhe qytetarët nga autoritetet doganore.







Ndërkohë, kandidatët po ashtu duhet të dorëzojnë një listë me dokumenta, konkretisht:

Kërkesë për marrje pjesë në konkurrim

Curriculum Vitae (CV)

Diplomë të nivelit Bachelor të noterizuar

Kartë identitetit

Fotokopje të kurseve kualifikuese

Kandidatët që nuk plotësojnë kriteret e renditura më sipër s’kualifikohen nga konkurrimi. Sa i përzgjedhjes, sipas DPD ajo do të bëhet bazuar në vlerësimin e dosjes personale të kandidatëve. Këta të fundit duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar brenda datës 28 shtator, ora 16:00 pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të DPD-së.