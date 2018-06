4 shqiptarë për të ndalur Brazilin…

“Rostov Arena” do të jetë skena e një prej ndeshjeve me pritshmëri më të larta në raundin e parë në grupe të “Rusi 2018”, pasi do të zbresë në fushë Brazili, 5 herë fitues i Botërit, dhe Zvicra, në një duel të zjarrtë që mund të vendosë shumë për përfaqësuesen helvete sa i përket kualifikimit.

Kjo përballje, që do të zhvillohet në orën 20:00, shënon dhe rikthimin e “Selecaos” në finalet e Botërorit pas asaj humbjeje dramatike 1-7 me Gjermaninë 4 vite më parë. Trajneri Tite, i emëruar në krye të Brazilit në mes të 2016-ës, ka kthyer ekulibrat në skuadër, sidomos në fazën mbrojtëse. Ndryshimet kanë qenë të mëdha, aq sa në oprganikën aktuale vetëm 6 futbollistë kanë eksperiencë në Botëror.







Për Brazilin nuk do të jetë aspak e lehtë, sepse Zvicra ka humbur vetëm një takim që nga viti 2016. Edhe pse iu desh të kualifikohej në play off, Zvicra zhvilloi një fushtë të shkëlqyer eliminatoresh.

Trajneri i Brazilit, Tite, pritet të aktivizojë që nga minuta e parë kuartetin krijues Neymar-Gabriel Jesus-Philippe Coutinho-Willian, nga ana tjetër helvetët do të kenë 4 shqiptare në formacionin titullar, Behramin, Xhakën, Shaqirin dhe Xhemailin./SuperSport

Formacionet e mundshme:

Brazili: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar.

Zvicra: Sommer; Lichtsteiner, Schaer, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.