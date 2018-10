Në ciklin e Forumeve UET, për një bashkëbisedim me pedagogë dhe studentë, nën moderimin e përgjegjëses së Departamentit të Shkencave Humane dhe Komunikimit, prof. asoc. dr. Belina Budini, ishte i ftuar Z. Fidel Ylli, i cili mban titullin Kampion Kombëtar në sportin e mundjes dhe të xhudos dhe është njëkohësisht deputet në Parlamentin e Shqipërisë.

Ai është i ftuari i parë në kuadrin e hapjes së programeve të reja të studimit të sporteve, që janë pjesë e Fakultetit të Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale, të ristrukturuar rishtazi në UET. Ylli foli për sportin, rëndësinë dhe të ardhmen e tij.







Por ai tregoi disa detaje interesante nga miqësia e tij me ekonomistin dhe politikanin e ndjerë, Gramoz Pashko.

“Unë kam mbaruar Institutin e Kulturës Fizike “Vojo Kushi”. Një zysha ime Moza, e cila jepte lëndë Histori Partie, Marksizëm, Leninizëm më ka prezantuar me Gramozin. Unë kisha qëllim të dilja me 10-ta dhe të dilja pedagog. Në vitet ‘85- ‘86 jam prezantuar me Gramozin. Kam hyrë dhe kam dalë në shtëpinë e tij. Ai ka ndikuar përveç familjes që është baza, por Gramozi ka ndihmuar shumë në formimin tim dhe i jam shumë mirënjohës atij. Ishte një njeri që vendi kishte nevojë për të, një njeri më karakter shumë të fortë dhe një njeri që e përfaqësonte Shqipërinë si i barabartë. Ai ishte një personalitet i barabartë jo vetëm nga mënyra si fliste anglisht, por dhe nga mënyra se si i impononte të huajt që i kishte përballë. Mendoj që jo vetëm Gramozi, se ato ishin vite të vështira, por në shtëpinë e Gramozit flitej shumë, që përpara sistemit dhe jo në momentin që u krijua Partia Demokratike, vinin personalitete si Ismail Kadareja dhe shumë figura të tjera, që këto debatet e ndryshimeve atje kishin vite që kishin filluar. Gramozi vinte nga një familje komunistësh, por ishte një rebel, një njeri i jashtëzakonshëm dhe me shumë botë. E kam dashur aq shumë saqë edhe në kohën kur punova me kryeministrin, në atë kohë, me Meksin. Jam ndjerë shumë keq për atë që i ndodhi. Ka qenë një moment shumë i vështirë me një tufë njerëzish të irrituar në Pallatin e Kulturës, kur i përjashtuan nga Partia Demokratike. Të kesh një shok dhe një mik që ta bëjnë copë e gjithë salla, unë i thashë kryeministrit që më fal, por do të dal dhe do të shoqëroj Gramozin se e mbytën njerëzit. I futa krahun Gramozit, e çova në makinë dhe e çova në shtëpi e më pas të nesërmen u nis për në Greqi”, tha Ylli.

Ai rrëfeu edhe këshillat e vyera të Pashkos.

“Më kujtohen dy persona, Sotir Qiriaqin, që sot është gjallë, i cili merret me maratonat dhe Gon Çika. Ishin të dy nga të flaktit që organizonin demonstratat e Partisë Demokratike, dhe ju thotë: “Çuna, ju mendoni se do bëheni ministra dhe deputetë, 4 apo 5 veta do fitojnë nga kjo punë, por kapni ndonjë magazinë dhe privatizoni ndonjë gjë se kjo punë është ekonomi tregu. Këtu është starti se kush është i zoti të iki”.

“Ishte koha e firmave piramidale, unë shkoja takoja Gramozin por nuk punoja me të në atë kohe, ishin vitet ’95-’96. Motra ime më pyet dhe me thotë: “Kemi disa lekë Fidel, a t’i fusim tek firmat piramidale?”. I thashë: Motër e dashur, unë kam folur me Gramozin dhe më tha që këto firma do falimentojne shumë shpejt. Përderisa nuk kam futur lekë unë, nuk do fusësh as ti, i thashë motrës. Atëherë ishte si modë, nëse nuk fusje lekë, ishe jashtë loje. Gramozi ishte me vizion që atëherë dhe tha që këto firma piramidale do të rrëzohen dhe do bien shumë shpejt”.