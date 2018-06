‘3 kulla në territorin e Teatrit’, Balla paralajmëron Vokshin: E paditura e radhës…

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka reaguar pas deklaratës për shtyp të deputetes së PD-së, Albana Vokshi.

Kjo e fundit publikoi sot dokumentin, sipas të cilit në projektin për ndërtimin e teatrit të ri, parashikohet edhe ndërtimi i 6 kullave.







Në një deklaratë për mediat, deputetja Vokshi tha se tre prej këtyre kullave do të ndërtohen brenda territorit të Teatrit.

Për këtë arsye Balla shprehet se do ta padisë dhe atë në Gjykatë edhe deputeten Vokshi.

Balla në një postim në Facebook, shkruan se Vokshi do të jetë e paditura e radhës nga ai, pasi ka shfirur sot në deklaratën e saj për media.

Statusi i plotë i Ballës:

“Duke qene se sot Lulzim Basha, zgjodhi ta hedhe balten e shpifjeve permes deputetes Albana Vokshi, meqe ne fundjave ai zakonisht viziton Hollanden, nuk mbetet gje tjeter pervecse t’ia bashkojme deputeten me kryetarin e saj ne rrugen drejt gjykates me nje padi te radhes. Zonja Vokshi, ashtu si Lulzim Basha, do te jete e ftuar te provoje ne gjyq se shpifjet e saj nuk jane te pabazuara.

Kjo cmenduri balte e pershkallezuar pasi Shqiperia mori daten per celjen e negociatave, ka zhvleftesuar cdo mjet tjeter reagimi ndaj ketyre esadisteve te rinj te Shqiperise.

Sa per deklaraten e zotit Bylykbashi edhe kjo nuk qendron. Me dakordesine e kryetareve te grupeve parlamentare PS, PD dhe LSI eshte ngritur nje grup pune me deputetet Hysi, Alibeaj, Haxhinasto etj, para shumë javësh, i cili beri nje pune te mire per Kodin e Etikes dhe me fryme bashkepunimi per pasqyrimin e vendimeve te Gjykates Kushtetuese ne Rregullore.

Puna eshte nderprere per shkak te bojkotit te punes parlamentare nga opozita ne javet qe parapriu vendimin e Keshillit Europian per hapjen e negociatave mes BE dhe Shqiperise. Planifikimi ne Kalendar eshte thjeshte nje mbartje prej javesh, sa kohe qe ende Grupi i Punes nuk ka nje projekt final. Genjeshtra i ka kembet e shkurtra, por esadistet e rinj nuk kane turp”.