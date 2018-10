Si pasojë, mbrojtësi anglez vendosi të shkëpusë kontratën dhe po shqyrtonte disa alternativa, me atë më të mundshmen në Rusi, me Spartak Moskën, por vendimin final e mori sot.







Legjenda e Çelsit bëri publike sot vendimin e tij për të dalë në pension, duke mbyllur kështu një karrierë shumë të rëndësishme. Me fanellën e bluve të Londrës, Terri ka fituar plot 15 trofe, përfshirë këtu dhe Champions League.

Menjëherë pas vendimit të tij për të dalë në pension, faqja zyrtare e Çelsit në “Facebook” i uroi një pension të mbarë legjendës së tyre, që me shuam gjasa do të rikthehet te klubi londinez me një rol drejtuesi.