“Zgjedhjet në FSHF janë kthyer në një garë parlamentare”

Gazetari Armand Shkullaku ka deklaruar në emisionin “Opinion” mbi temën e zgjedhjeve në FSHF se, po të ishte për të, do të preferonte të shihte në garë figura sportive. “Unë nuk do të kisha votuar për vete as për Dukën, as për Finon, do të kisha dashur një Tare, Murati, Cana, ndonjë personalitet tjetër sportiv. Po të isha, do i kisha mbështetur.

Por, në garën aktuale, parimi im është që futbolli ka cikle të tjera nga politika sa i përket jetgjatësisë, sepse rezultatet duan kohë. Jam me Dukën në këtë garë. Me futjen e eksponentëve të maxhorancës, vdiq gara sportive. LSI ka angazhuar përfaqësuesit e saj, është e vërtetë. Edhe të PDIU kanë shkuar deri në Devoll për vota. Kjo është skandaloze. Është kthyer në garë parlamentare”, – tha Shkullaku.