Zbulohet telefonata e fundit e Arielës, flet edhe drejtoresha e shkollës së mesme: Ishin nxënës të mirë

Ariela Murati humbi jetën dje pasi u qëllua me armë nga Aldison Belulaj.

21-vjeçarja ishte studente në Tiranë ndërkohë që familja e saj jeton në Zharrës të Fierit.

Familjarët tregojnë se lajmin për ngjarjen e morën përmes televizioneve.

E ëma kishte folur në telefon me të bijën vetëm pak minuta para se të ndodhte ngjarja, shkruan ‘Panorama’.

Ariela i kishte treguar se po shkonte të takonte motrën.

Pasi kanë marr veshë ngjarjen, prindërit e vajzës, së bashku me disa familjarë janë nisur drejt Tiranës me shpresë se vajza do të ishte gjallë.

Vetëm kur janë afruar pranë spitalit, kanë marrë vesh lajmin e hidhur të largimit të saj nga jeta.

Ndërkohë për ngjarjen e rëndë ka folur edhe Mireta Nasto, drejtoreshë e shkollës së mesme “Sotir Capo”, që frekuentohej nga dy të rinjtë.

“Lidhja mes tyre ka qenë një ‘legjendë’. Nuk kam pasur dijeni nëse ai e ngacmonte në shkollë. Ariela Murati ishte një nxënse shumë e mirë në mësime. Edhe Aldison Belulaj ishte nxënës i mirë, sistematik. Aldisoni nuk ka qenë asnjëherë problematik”, tha ajo.