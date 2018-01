Video/ Tmerr në plazh! Peshkaqenët rrethojnë fëmijën teksa lahej, por ai…

Foto 1 nga 2

Disa pamje të filmuara me dron në Bahamas tregojnë se sa pranë rrezikut për jetën ka qenë një fëmijë, teksa një tufë me peshkaqenë është vërsulur drejt tij.

Pamjet e filmuara nga Artem Tkachenko, tregojnë fëmijën e emocionuar që hyn në ujë për t’u larë, pa vënë re se disa metra larg tij ndodheshin 4 peshkaqen, që sapo kanë ndjerë djaloshin janë nisur drejt tij.

Fatmirësisht, Tkachenko, që po shihte pamjet që po filmonte me dron ka filluar të bërtasë drejt fëmijës duke e nxjerrë këtë të fundit nga uji.

E nëse ai nuk do të kishte ngritur dronin, nuk do të kishte mundur që të shihte 4 prej grabitqarëve më të rrezikshëm të ujit, të cilët ndodheshin shumë pranë fëmijës, jeta e të cilit do të rrezikohej me të vërtetë nëse nuk do të kishte ndërhyrë Tkachenko.