Video/ Sara Kapo flet ‘troç’ për eksperiencat e saj seksuale… madhësinë dhe treshen

Fotoja e saj nudo me një femër në vaskë e vendosi Sara Kapon menjëherë në qendër të vëmendjes.

Vajza rebele e aktores Ema Andrea vazhdon të komentohet për pozat dhe deklaratat provokuese.

Ajo është 23 vjeçe dhe së fundi po tenton muzikën. Sapo ka publikuar videon “Watching you” dhe sot në “Jo vetëm modë”, Sara u jep përgjigje komenteve që shpesh e shënjestrojnë.

Sara thotë se në të ardhmen edhe mund ta shikojmë nudo, për bamirësi ose për para, ndërsa pyetjes nëse e ka provuar seksin treshe, i përgjigjet duke thënë ‘edhe po edhe jo’.

Ç’ne Sara Kapo këngëtare?

Ishte rastësia në fakt në kohën që unë doja të bëja një këngë, për qejf, për ta provuar. Çunat kishin një projekt gati për mua, bëmë disa prova dhe vendosëm për këtë dhe jam shumë e kënaqur me produktin.

Në videoklip heq bluzën dhe del me të brendshme. Çfarë deshe të tregojë?

Duke qenë se marr shembull nga gjerët që shoh ka humbur ideja e skenarit të videoklip, që ti shkon tek kjo makina e hap dhe ndodh diçka… kapet vetëm gjendja… doja të ishte diçka tjetër fare, të ishte simple (e thjeshtë), por të ishte edhe ky budallallëku si gjysmë tapë.

Dhurove flokët për një kauzë sociale, po nëse do të kërkohej të dilje nudo, do e bëje?

Për bamirësi po, por edhe për lekë mund ta bëj nëse do të ishte cover i një reviste, siç bëjnë shpesh edhe artistët jashtë.

The se kë bërë seks me një femër, çfarë shijeje të la?

Dëgjo, janë disa gjëra që duhet t’i them dhe duhet t’i bëj. Në këtë rast të paktën ishte për një arsye të mirë, sepse do të nxirrja këngën dhe më interesonte të kishte popullaritet. Për kaq, e kam ekzagjeruar në shumë gjëra dhe e vazhdova shown pavarësisht se është jashtë natyrës sime.

Po foton duke u puthur me këngëtaren Semi Jaupaj për show e bëre?

Nuk jemi puthur në buzë, më ka puthur në faqe dhe se kuptoj pse po përflitet kaq shumë.

Me cilën prej artisteve tona do të pëlqente të kishe një përvojë seksuale me të?

Me Dafina Zeqirin. Është idhull, e dua shumë. Më pëlqen shumë edhe si artiste edhe si gocë në paraqitje. Më pëlqen shumë. Nga çunat? Me thënë të drejtën çunat më seksi që kam parë dhe kam njohur nuk janë pjesë e showbiz-it fare.

Po seksin treshe e ke provuar?

Dua të them edhe po edhe jo. Dhe për këtë nuk po mashtroj./tvklan.al/