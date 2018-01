Veliaj: Në 21 Mars aksion i madh mbjelljesh në Tiranë; qytetarët dhe bizneset të na bashkohen

Edhe 200 pemë të tjera përgjatë segmentit të Unazës së Madhe, te mbikalimi i Saukut

Në 21 Mars, në Ditën Botërore të Pyjeve, Bashkia e Tiranës do të organizojë një aksion mbarëqytetar për mbjelljen e mbi 100 mijë pemëve të reja, të cilat janë pjesë e projektit të Pyllit Orbital. Kryebashkiaku Erion Veliaj fton të gjithë qytetarët e Tiranës që t’i bashkohen kësaj nisme, e cila ka nisur prej pak javësh, por që do të kulmojë në 21 Mars. Gjithashtu, çdo datë e shënuar, si 17 Janari, në 550 vjetorin e vdekjes së Heroit Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, apo 14 Shkurti, Dita e të Dashuruarve, e festa e nënës dhe mësuesit në 7-8 Mars, do të jenë një mundësi e re për të mbjellë sa më shumë pemë në Tiranë.

Në Unazën e Madhe, te mbikalimi i Saukut, u mbollën edhe 200 pemë të reja. Kryebashkiaku Veliaj falenderoi donatorët që iu bashkuan nismës së bashkisë dhe theksoi se Pylli Orbital ka nisur ta lërë gjurmën e tij në pjesën lindore të Unazës. “Jam shumë i lumtur që vazhdojmë me mbjelljet për këtë vit të ri dhe besoj që 2018 do të na gjejë me rekordin tonë të 100 mijë pemëve. Vazhdojmë me 200 pemë të reja në një segment tjetër të pjesës jugore të Unazës së Tiranës dhe besoj që derisa të shkojmë në zonën e Lundrës, do të kemi gjelbëruar të dy krahët e autostradës, për atë që do të jetë etaloni i Pyllit Orbital, i cili do të vazhdojë në të gjitha segmentet e Tiranës”, tha ai.

Veliaj tha se 21 Marsi, Dita Botërore e Pyjeve, është jo vetëm dita kur do të vendoset rekordi i mbjelljeve në Tiranë, por edhe si një ditë aksioni ku ftohen të gjithë qytetarët dhe bizneset që të bëhen pjesë dhe të kontribuojnë në gjelbërimin e qytetit. “Dua të ftoj të gjitha institucionet, kompanitë private, shkollat, kopshtet, çerdhet, institucionet publike, që të përgatiten dhe të na thonë sa pemë do të mbjellin deri në 21 mars. Ne duam që 21 marsi të jetë një aksion në mbarë qytetin, që do të përfshijë çdo moshë, çdo familje, për gjelbërimin e Tiranës. Do të jetë dita kur do të thyejmë rekordin tonë të 100 mijë pemëve të mbjella në Tiranë”, u shpreh Veliaj.

Ai shtoi se ky aksion është një mundësi e mirë për këdo që do të kontribuojë për një qytet më të pastër dhe të gjelbër, por edhe të përjetësojë një moment apo një ngjarje të rëndësishme të jetës së tij. “Sfida për cilëndo kompani, shkollë, universitet, është të fillojë përgatitjet për datën 21 Mars, që në Ditën Botërore të Pyjeve, të gjithë të kontribuojmë për atë që do të jetë Pylli Orbital i Tiranës, që secili të ketë mundësi të thotë: Sa isha unë në Tiranë, dhashë një kontribut, ja ku është pema ime, unë kontribuova”, tha kreu i Bashkisë së Tiranës.

Veliaj theksoi se është shumë e rëndësishme që krahas mbjelljes së pemëve qytetarët të vazhdojnë të mbajnë qytetin pastër. “Kemi akoma qytetarë që kur vjen puna për të kërkuar shërbime e investime janë të parët që bërtasin, por kur vjen puna për ta mbajtur pastër atë që pastrojmë, për ta ruajtur investimin publik, janë të parët që ndotin, janë të parët që i prishin. Është shumë e rëndësishme që ashtu siç punon bashkia dhe 99% e qytetit, ashtu edhe ky 1% do të duhet të civilizohet me çdo kusht. Nuk ka sens që të vazhdojmë me këtë ritëm mbjelljesh dhe pastërtie, ndërkohë që 1% e prish për 99% të tjerët”, u shpreh ai.