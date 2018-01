Ups! Prezantueses së ‘Top Channel’ i del gjoksi… jep ‘spektakël’ para dy djemve

Çaj me Lule Blini 🥀 Anyone?! @trimijetullahu @dojnamema @kelvikadilli @pop_culture_tch | E Premte Ora 15:35 @topchannelalbania #luleblini

A post shared by Kelvi Kadilli (@kelvikadilli) on Jan 11, 2018 at 4:40am PST