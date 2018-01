Tha se e kishte ‘gjuajtur’… por Ermal Mamaqi ‘fëlliq’ keq Rashel Kolanecin

Pak javë më parë në një intervistë në emisionin “rival” të Ermal Mamaqit, atë të Luana Vjollcës, Rashel Kolaneci tha se, një nga meshkujt shqiptarë që e kishte “gjuajt” ishte pikërisht Ermal Mamaqi.

Edhe pse deklarata e ish-velinës së emisionit të tij ishte befasuese, Ermali nuk reagoi aspak.

Por duket se ai ka gjetur momentin e duhur për ta thumbuar vajzën seksi.

Në një postim të bërë në Instagram, Ermali shihet teksa bën ski, ndërsa krah videos shkruan: “I gat you”.

Në komente Rasheli, i shkruan: “O Gate i Lazaratit, thuhet got me o jo me a hahata”.

Por nuk ka vonuar përgjigjja e Ermalit: “Hë ça ke që ngacmon? Apo t’u them të gjithëve që më ngacmon”.