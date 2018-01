Takimi i Markut me Xhafajn, Salianji: Ajo duhet t’i bëjë të dridhen zyrtarët, i shkon në zyrë kokëulur

Takimi i Markut me Xhafajn, Salianji: Ajo duhet t’i bëjë të dridhen...

Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji ka reaguar pas takimit që pati sot kryeprokurorja e përgjithshme e përkohshme në zyrën e Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Ne nje postim ne rrjetet sociale, Salianji shkruan se “prokurori i përgjithshëm që duhet ti bëjë të dridhen nga frika ministra e zyrtarë thërritet në zyrën e ministrit sikur të jetë vartësi me kokulur i institucionit!”.

REAGIMI I PLOTE:

Prokurori i Përgjithshëm që duhet ti bëjë të dridhen nga frika ministra e zyrtarë thërritet në zyrën e ministrit sikur të jetë vartësi me kokulur i institucionit!

Mosbesimi i publikut është legjitim derisa mosndëshkueshmëria është institucion.

U deshën 27 vjet përpjekje, padrejtësi, luftë politike, mosndëshkueshmëri dhe shkelje ligji që me ndihmën e ndërkombëtarëve dhe votën e gjithë partive politike të votohej reforma në drejtësi.

Reforma që do bënte të mundur shkeputjen e ndikimit politik tek prokuroria dhe gjykatat dhe do fuqizonte institucionet e drejtësisë duke zgjedhur profesionistë me veting!

Sot pafuqia e institucionit të Prokurorit tê Përgjithshëm duket shteruese, përderisa pret në paradhomë të mbarojnë kafen Xhafa-Gjonaj-Ahmetaj

