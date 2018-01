Shkolla me ushqim!

Nga Gentian Kaprata

– Memo Sovranit

Informacionin se qeveria ka ndërmend të ndryshojë strukturën mësimore në mes të vitit shkollor e mora nëpërmjet një njoftimi në facebook. Luftën midis të besuarit të një statusi në media sociale apo një anekdote të tillë qeverisëse, në fillim e fitoi kjo e dyta. Mirëpo e kisha gabim, qeveria jonë nuk ka më limite. Qasjet e saj fashiste që ushqehen nga mishela e karburanteve më toksike në botë, mund të kapërcejnë çdo kufi. Prandaj e fala veten për skepticizmin, por jo për paaftësinë në arsyetim. Qeveria jo vetëm synon të ndryshojë strukturën mësimore në mes të vitit duke bashkuar mekanikisht dy orë të së njëjtës lëndë pa llogaritur impaktin e kësaj në mësimdhënie, por edhe ka vendosur që aktiviteti në shkolla përveçse arsimor të ketë edhe karakter emancipues shoqëror. Konkretisht, në shkurt starton në 20 shkolla të 5 bashkive projekti ‘të bëjmë detyrat e shtëpisë’, i cili kërkon të ushqejë nxënësit dhe t’i mbajë ata nëpër shkolla deri në orën 17.00.

Projekti propagandohet të këtë edhe një dimension të fortë mbrojtës të shoqërisë nga injoranca e vet, sepse konsiderohet , si një mënyrë për të edukuar ushqyerjen e shëndetshme me produkte bio. Pra, duke qenë se shqiptarët ushqehen me ushqime OMGJ kur produktet bio kanë përmbytur tregjet, qeveria ka vendosur ta luftojë vetë papërgjeshmërinë dhe padijen e tyre. Nga ana tjetër, meqenëse shkollat tona kanë hapësira të hapura e të mbyllura pafund, Ministria e Shëndetësisë ka marrë përsipër të përzgjedhë vendin ku do të lokalizohet mensa, e cila duhet të mos jetë nga dielli apo nën ndikimin e kushteve atmosferike. Synim shumë bazik ky, po të kemi parasysh se fëmijët shqiptarë sot në familjet e tyre ushqehen në rrugë. Dimensionin demokratik, projektit, do ia japë Bashkia Tiranë duke e kushtëzuar atë me miratimin e menysë nga prindërit, megjithëse askush nuk i ka pyetur këta nëse janë apo jo dakord me projektin në tërësinë e tij.

Ka me dhjetëra arsye për t’u ironizuar ky projekt, dhe akoma më shumë për t’u kundërshtuar seriozisht, por ne do fokusohemi vetëm tek aspekti i shkollës si ndërtesë. Duhet kuptuar se një objekt projektohet në respekt të aktiviteteve që përdoruesit do të kryejnë në të. Ky është kuptimi themel për projektimin e një ndërtese. Një çerdhe, kopsht apo shkollë nuk ka të njëjtën zhvillim planimetrik e volumor me një kishë a xhami. As me një aeroport, qendër tregtare, stadium, magazinë apo repart prodhimi, megjithëse të gjitha përfshijnë një numër të madh përdoruesish. Ato kanë specifikat e veta, dhe arkitekturë specifike për çdonjërën prej tyre. Biles, edhe çerdhja, kopshti apo shkolla kanë dallime mes tyre në përdorim, dhe në këtë kuptim kërkojnë projektim të dedikuar. Për të mos hyrë te ‘planimetria e sheshit të ndërtimit’ të objektit, që bën dallime edhe brenda llojit, për shkak të specifikës së terrenit dhe të njësisë urbane ku do të ndërtohet.

Referuar këtij shpjegimi minimalist teknik, dhe faktit që shkollat shqiptare janë ndërtuar para shkurtit të këtij viti (në fakt që në kohën e regjimit komunist), është e lehtë të kuptohet se ky projekt nuk ka asnjë gjasë të suksesojë. Të synosh të integrosh aktivitete të reja njerëzore, të tilla si ushqyerja, në një ndërtesë të ndërtuar dekada më parë është absurde deri në qesharake. Jo vetëm në kuptim teorik, por më shumë në kuptimin praktik të gjësë, sepse ato janë projektuar në funksion të aktiviteteve që sistemi arsimor i kohës kërkonte. Trekëndëshi revolucionar ‘mësim-punë-kalitje ushtarake’ nuk e absorbon dot këtë funksion të ri që duan t’i japin ndërtesës shkollore. Kthimi i saj me ngrënie kërkon: personel shërbimi; module, pajisje e enë kuzhine; dhe sete ngrënieje. Po le te themi se gatimin dhe shërbimin do t’i sigurojnë me katering nëpërmjet PPP-ve për të cilat janë ekspertë globalë, por si do t’ia bëjnë për mjediset dhe mobiliet e ngrënies?!

Do t’i nxjerrin fëmijët të ushqehen në oborr dhe terrenet sportive, të cilat kanë 25 vjet që i ngushtojnë për të rritur numrin e klasave?! Do t’ua çojnë pjatat e ushqimeve në palestër, apo nëpër klasa?! Të qeshësh apo të qash, është çështja! Fëmijët janë 40 vetë në një klasë, ndërsa ngrijnë së ftohti; bëjnë mësim me dy turne, në klasa pa ndriçim; edukohen nga mësues me aftësi të diskutueshme që zëvendësohen çdo 4 vjet; arsimohen me libra jashtë standardit tematik, kulturor e moral, këta recitojnë poezi! Ne nuk kemi shkolla, këta flasin për shkolla me ushqim! Ndërsa makina qeverisëse na tregon përralla futuriste, ajo zvarritet e ushqyer nga mishelimi i arrogancës së qeveritarëve që ndihen mbinjerëzorë; injorancës së përgjithshme dhe tematike që i karakterizon ata; dhe përçmimit deri në neveritje që ata kanë për pjesën tjetër të shoqërisë! Ajo nuk është një ferrari, sikurse po na thonë, por një gaz 69-sh rrangallë që po na çon në asgjëkund.