Seksi oral me Maradonën/ Rrëfehet ish e dashura: Ja si ishte t’ia…

Veronika Ojeda, ish e dashura e Diego Maradonës, thotë se legjenda e futbollit ka qene parteri më i mirë që ka pasur në pikpamjen seksuale.

Ajo tregon edhe për natën më të mirë të jetës si dhe i ka vendosur notën 8 seksit oral me Maradonën.

“Ai ka qenë partneri më i mirë që kam pasur nga pikëpamja seksuale. Besoj se edhe ai thotë të njëjtën gjë për mua. Mes nesh kishte alkimi dhe askush tjetër nuk mund të marrë në ato momente kënaqësi si ne.

Nata më e mirë e jetës sime ishte me Diegon në Karaibe, në një plazh të shkretë, i arritshëm vetëm nga anijet. Dashuria e jetës sime është Maradona, gjithmonë e kam thënë”.

Pastaj, Veronica Ojeda ka zbuluar me “drita të kuqe” një të veçantë lidhur me shijet seksuale të ish-futbollistit: “Seksi oral i tij? Nëse duhet ta vlerësoj me notë nga 1 deri në 10, vota ime është 8”.