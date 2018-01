Rrahja e dy policëve në Komisariatin e Lezhës, Berisha tregon arsyen: Nuk përshëndeti Ramën

Pas lajmit qe oficeri dhe punonjesi i Patrulles se Pergjithshme ne Komisariatin e Lezhes u pezulluan nga detyra pasi jane rrahur me njeri-tjetrin ne ambientet e Komisariatit, ka reaguar edhe ish kryeministri Sali Berisha i cili ne nje postim ne rrjetet sociale ka postuar mesazhin e oficerit dixhital qe thote se gjithcka ndodhi pse polici nuk respektoi kryeministrin Rama.

POSTIMI I PLOTE

Lexoni mesazhin e oficerit dixhital. sb

“zoti sali berisha,,pak me pare ne rajonin e policis se lezhes dy polic qelluan njeri tjetrin..polici i rugores e qelloj me grusht pasi ishte tu bertit ne koridor pse polici tjeter nuk e rrespektoj edi legenin qe kaloj me makin me perpara ti ngrente doren,per kete filloj nje grusht qe vetem ne qeverin e krimit kam pare sa jam polic prej 5 vitesh,ju falenderoj ,,anonim se te heqin direkt nga puna”

Sherr i dhunshëm në ambientet e Komisariatit të Policisë Lezhë. Nje oficer i patrullës së Përgjithshme ka goditur me grushta Punonjësin e Patrullës së Përgjithshme, per arsye ende te panjohura. Mesohet se te dy jane pezulluar nga detyra dhe njeri prej tyre ndodhet ne spital.