Rama-Tsipras takohen në muajin prill?

Kanë nisur sot në qytetin e Korçës raundi i dytë i negociatave mes Greqisë dhe Shqipërisë për zgjidhjen e çështjeve të mbartura mes dy vendeve.

Delegacionet kryesohen nga dy ministrat e Jashtëm, Ditmir Bushati dhe Nikos Kotzias.

Ministri i Jashtëm grek, Nikos Kotzias mbërriti në orët e pasdites së të premtes në qytetin e Korçës. Ai u prit nga homologu i tij shqiptar, Ditmir Bushati.

Korça u përzgjodh si vendi ku dy delegacionet do të vijojnë me diskutimin e çështjeve dypalëshe, në përpjekje për të avancuar edhe më tej bisedimet e zhvilluara nga 10 deri më 12 nëntori i 2017 në Kretë.

Takimi treditor në ishullin më të madh grek u përmbyll pa rezultate konkrete, por vetëm me një deklaratë të përbashkët, ku të dyja palët pranuan rëndësinë e dialogut për “të gjetur zgjidhje të qëndrueshme për problemet mes dy vendeve.

Në tryezë janë çështje “të nxehta”, si ligji i luftës, çështja e kufirit detar, varrezat e ushtarëve grekë dhe minoriteti.

Megjithatë, atmosfera e bisedimeve duket pozitive dhe këtë e ka konfirmuar edhe vetë ministri i Jashtëm grek në ditët e para të këtij viti.

“Viti 2018 do të jetë një vit ku do të gjejnë zgjidhje probleme me vendet fqinje, të cilat kanë qenë në batak për dekada të tëra. Diskutuam problemet me Shqipërinë, për të cilat ditët e fundit janë bërë hapa pozitive dhe të mira, si dhe problemin e emrit e Shkupit”,- deklaronte ai.

Ndërkohë mësohet se në këtë takim do të ketë dakordësim për marrëveshjet mes dy vendeve, të cilat pritet të nënshkruhen në muajin prill, kur do të ketë një takim Rama-Tsipras.

Për momentin nuk dihet ende me saktësi se ku do të zhvillohet takimi, në Greqi apo në Shqipëri.

Çështja më delikate është marrëveshja për detin, ndërsa duket se s’do të ketë përparime sa i përket çështjes çame.