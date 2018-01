Rama: Ne do t’i hapim negociatat, ne e bëmë Shqipërinë kandidate për në BE

Kryeministri Edi Rama ka qenë i pranishëm në 26-vjetorin e Forumit rinor, FRESSH. Gjatë fjalës së tij Rama foli për rëndësinë e Partisë Socialiste dhe rolin e saj në këto vite.

Rama tha se Shqipëria është në një moment historik, dhe hapja e negociatave nuk mund të shtyhet më dhe lidhet me historinë e popullit shqiptar dhe të Partisë Socialiste. Kreu i qeverisë tha se PS është e vetmja parti politike e krijuar pas rënies së diktaturës që kurrë nuk e ka lëkundur interesin kombëtar të Shqipërisë. Është kjo parti që s’ka lëvizur nga boshti kombëtar për asnjë moment.

“Hapja e negociatave për Shqipërinë me BE është dhe fundi i të gjitha iluzioneve, të çdo influence tjetër se Shqipëria mund të shkojë në një drejtim tjetër, përveçse aty ku dielli lind dhe perëndon, siç, thoshin Rilindasit tanë. Ne do t’i hapim negociata, ne e bëmë Shqipërinë kandidatë për në BE, ne do ta shkojmë në Bashkimin Europian. ” tha Rama.

“Në na akuzuan se pasi fituam zgjedhjet e mëparshme dhe deklaruam se duhet të kemi zero probleme me fqinjë, u krijuan disa probleme, sepse në nuk duam zero probleme duke mbyllur sqepin përpara të gjithë fqinjëve siç e mbyllën ata që qeverisën përpara nesh. Ne duam zero probleme duke i trajtuar problemet me dialog dhe me sensin e historisë dhe strategjisë sonë. Për në ne është strategjike që Shqipëria dhe rajoni të jenë të bashkuar. Nëse përpara pak ditësh në parlamentin e Maqedonisë kaloi një ligj, ne duhet të jemi të gjitha krenarë. Pa këtë parti nuk do të kishte sot gjuhë shqipe të zyrtarizuar në Maqedoni, u shpreh kryeministri Rama./tvklan.al