Qeshni me lotë… veshja e duhur, në momentin e duhur

Nëse mendojmë se do të takojnë një person të famshëm e mendojmë mirë veshjen me të cilën do të paraqiten, por disa të tjerëve u ka rënë “xhekpoti”. 1-61 ◄ Back Next ► Picture 1 of 13

Në rrjetet sociale qarkullojnë disa foto, ku njerëzit rastësisht kanë veshur bluzën e duhur në momentin e duhur, ku tregohet mjaft mirë gjendja që ata ndodhen, apo edhe personi i famshëm që kanë në krahë.

Disa prej tyre kanë dalë në foto me aktorin e tyre të preferuar, ndërsa kanë veshur bluzë me imazhin e tyre sipër, e të tjerë kanë veshur një bluzë “shko në burg”, e me të vërtetë kanë përfunduar aty.

Për më tepër shikoni fotogalerinë e mëposhtme.