Puuu çfarë superdasme… automjete luksoze dhe 1.4 mln euro për çiftin shqiptar

Dasmat e çdo krahinë shqiptare janë të veçanta në tradita dhe në mënyra festimi.

Por kur një celebrim i tillë i kalon përmasat e normales dhe e merr vesh i gjithë qyteti që dikush po martohet, atëherë dasma shndërrohet në fenomenale.

Mënyra se si një çift nga Gjilani e kanë festuar ditën më të rëndësishme të jetës së tyre, po bën xhiron e rrjetit.

Ata kanë patur mbi 500 të ftuar dhe kanë shpenzuar mbi 1.4 milionë euro në automjete luksoze.

Një dasmë kaq e veçantë u ka rënë në sy edhe banorëve të qytetit të cilët kanë vështruar me vëmendje të gjithë spektaklin.

Dhëndri deklaron se të gjithë ceremoninë madhështore e ka bërë pa borxhe dhe për këtë falenderon Zotin.

Djali shprehet mbi dasmën:

“Po ktu ne i kem pas 500 musafir prezent, vler kerre kemi pas 1.4 million e teper edhe Gjilani per 6 ore pas dasmes u kon i bllokum. Edhe krenaria ma e madhe qe asht e bona vet e pa kredia e borxhe shyqir pi zotit. Darsma ka kushtu shum me shifra sakt smuna me përmend”./JOQ.al/