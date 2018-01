Përfaqësuesit e EURALIUS ‘zbarkojnë’ në zyrën e kryeprokurores Arta Marku

Në zyrën e Arta Markut kanë zhvilluar një takim përfaqësues të EURALIUS.

Ndërkohë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Lu dhe ajo e BE-së, Romana Vlahutin zhviluan një takim me ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj.

Kujtojmë se këto takime vijnë në një kohë kur të hënën është caktuar që të nisë puna për zgjedhjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë të Gjykatës.

Siç u bë e ditur më herët, Arta Marku hoqi dorë nga gara për anëtare të KLP-së.

Aktualisht në garën për KLP janë 17 prokurorë, nga të cilët do të zgjidhen 6 dhe më pas do të bashkohen me 5 anëtarë të tjerë të cilët do të janë nga jashtë sistemit të prokurorisë për të plotësuar numrin prej 11 anëtarësh nga të cilët përbëhet KLP.