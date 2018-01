Pasi ankesa e prindërve dhe mësuesve gjen zgjidhje, Rama iu bën një ftesë shqiptarëve

Kryeministri Edi Rama ka ftuar shqiptarët të jenë pjesë e bashkëqeverisjes.

“Kushdo që ka një çështje për të adresuar për mosplotësimin e një të drejte ligjore në raport me zyrat e shtetit, në lidhje me situata që kanë të bëjnë me tentativa për korrupsion, apo zvarritje për të marrë atë që i takon, duhet t’i referohet kësaj platforme”, tha kryeministri, duke iu referuar portalit për bashkëqeverisjen.

Në këtë rast, kryeministri ka prezantuar nismën e parë, që kishte të bënte me ankesën e prindërve, nxënësve dhe mësuesve, duke ideuar një plan të ri mësimor.

Pas diskutimit dhe ne fund gjetjes se nje zgjidhjeje, ku u pranua nisma e ketij komuniteti, Rama ka marre serish fjalen dhe ka folur per dy gezime ne nje dite.

“Kemi dy gëzime në një ditë, nga nje ane, zgjidhje konkrete dhe shumë praktike që do lehtësojë prindërit, mësuesit dhe ngarkesën e ditës duke e shpërndarë në mënyrë racionale gjatë javës, por edhe gëzimin që mund të japim bashkërisht një provë si praktikë e re qeverisëse, që nëse njerëz të thjeshtë e të zakonshëm që vijnë nga halli dhe marrin kurajën për të besuar jemi këtu për t’iu përgjigjur se e kemi shumë seriozisht këtë praktikë tëre qeverisëse, si element i ri i qeverisjes”– tha ai.