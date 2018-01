Pas prishjes me Metën, Rama nuk i druhet më miqësisë me Tom Doshin

Pas prishjes me Metën, Rama nuk i druhet më miqësisë me Tom...

Edi Rama dhe Tom Doshi e kanë zgjidhur me kohë mosmarrëveshjen që u krijua pas skenarit të pretenduar për vrasjen e deputetit të Shkodrës nga Ilir Meta.

Në atë kohë, Tom Doshi u largua me mllef jo thjesht nga mazhoranca, por edhe nga miqësia me Edi Ramën.

Pavarësisht se të dy u pajtuan shpejt, kryeministri nuk doli asnjëherë publikisht përkrah Doshit.

Për 4 vjet ai ishte në koalicion me Ilir Metën dhe miqësia e hapur me Doshin do të mërziste Ilir Metën.

Tani që presidentit nuk ia ka nevojën, Rama është çliruar edhe nga kujdesi për t’u takuar me Tom Doshin, raporton Lapsi.al.

Panorama e ka fotografuar deputetin duke dalë nga kryeministria, ku sigurisht Tom Doshi do të jetë takuar me Edi Ramën.