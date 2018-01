Nis konkursi për të zënë vendin e Haki Çakos, ja disa prej emrave në garë

Mëngjesin e sotëm ka nisur konkursi për gradën ‘Drejtues i Lartë’, në Akademinë e Policisë, ku në garë janë 28 policë, që kandidojnë për të zënë vendin e lënë të lirë nga Haki Çako. Konkursi filloi në orën 08:00, ku 28 policë janë në garë për gradën madhore.

Ndërkohë, ky konkurs do të kalojë në dy faza. Faza e parë është me shkrim dhe përgjigjet do të korrigjohen, ndërsa faza e dytë është me gojë. Testi përmban 100 pyetje dhe kush merr mbi 70 pikë, futet në testin e dytë me gojë.

Komisioni përbëhet nga pedagogë si dhe kreu i Akademisë së Policisë, Bilbil Mema.

Nga ky proces pritet të dalin 5 kandidatura, të cilat pas dorëzimit të dokumentacionit në datën 16 janar, pritet që brenda dy javësh të shpallen fituesit e 5 kandidatëve që do të marrin gradën ‘Drejtues i Lartë’.

Disa prej kandidatëve për t’i zënë vendin e Haki Çakos janë:

-Albert Dervishi

-Mitat Tola

-Josif Shtëmbari

-Ardi Veliu

-Gentian Shehaj

-Edmond Targaj

-Albert Goxhaj