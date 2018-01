Në pritje të protestës së opozitës: Tension dhe provokime

Opozita shqiptare pritet të protestojë më 27 janar, ndërkohë që tensionet janë shtuar fillimisht brenda saj.

Partitë e vogla, aleate të Partisë Demokratike, e shohin me skepticizëm protagonizmin e LSI-së në këto protesta. Më i zëshëm është kreu i LZHK, Dashamir Shehi.

Duke folur për News24, ai tha se “bashkimi me LSI na sjell humbjen e disa votave”.

“Funksioni i PD është përtej alternimit të pushtetit me zotin Rama. Ne jemi këtu për të rrëzuar zotin Rama dhe për ta rrëzuar atë, kemi nevojë edhe për LSI-në, por funksioni i PD është më i madh. Funksioni i saj është që të sjellë të djathtën në pushtet.

Por LSI duhet të bëjë një ‘mea culpa’. Edhe PD duhet të bëjë një ‘mea culpa’”. Kur ne ishim në çadër, këta po zgjidhnin bashkë me zotin Rama presidentin e Republikës. Prandaj ftoj kolegët e mi që të jenë më të kujdesshëm në këtë marrëdhënie.

Në datë 27 ne do u lirojmë tribunën qytetarëve. Qytetarët do të vijnë sepse janë të bindur se shumica e opozitës është e pastër. Kjo është një protestë morale”, tha Shehi.

Por përse shqetësohen aleatët e PD nga LSI?

Drejtori i gazetës Mapo, Ervis Iljazaj shkruan në editorialin e ditës se “në një shoqëri të çimentuar, si ajo shqiptare, elektorati lëviz me një ngadalësi të vogël si askund tjetër”. “Këtë fenomen e kanë vërtetuar fare mirë rezultatet zgjedhore ndër vite. Prandaj, politika shqiptare do të vazhdojë të ngelet edhe për shumë vite me dy parti kryesore, dhe një të tretë që është LSI, dhe parti të tjera që do të mbështesin ato”.

Vetë LSI nuk ka komentuar këtë tension të brendshëm të opozitës. Madje ajo e quan këtë debat si provokim nga mediat për llogari të kryeministrit.

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi thotë se qëllimi madhor është largimi i Edi Ramës. Tonet e gjuhës së saj ishin të larta një ditë më parë, madje disa media e krahasuan me gjuhën që përdori Edi Rama përpara 21 janarit, kur u vranë 4 protestues.

Vetë Dashamir Shehi thotë se nuk beson se protesta do ketë dhunë, duke shtuar se edhe më 21 janar ishte një gabim i policisë, pasi të tilla protesta bëhen në mbarë botën.

Nga ana tjetër, disa portale pranë të djathtës kanë publikuar të martën një shkrim nga një faqe periferike në anglisht, ku thuhet se shqiptarët do ngrihen në revolucion kundër shtetit të drogës.

Por mediat e mëdha të huaja nuk i kanë bërë akoma jehonë kësaj lëvizje të opozitës shqiptare.

Kurse kryetari i PD, Lulzim Basha duket se shpreson në pjesëmarrje masive.

“Bashkohemi më 27 janar, sepse Edi Rama e ka humbur të drejtën të qeverisë. Kush i shërben krimit, nuk i shërben dot shqiptarëve. Masiviteti në protestë është mesazhi më i qartë se papajtueshmëria e qytetarëve me qeverinë nuk është më e heshtur, por sinjali më i qartë se e keqja ka rënë,” tha ai në Durrës.