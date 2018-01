Ministri Xhafaj flet për arestimin e ‘peshve të mëdhenj’: Hetimet duan kohë…

I ftuar në emisionin “Kapital”, ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj, theksoi se sipas statistikave, viti 2017 është me numrin më të ulët të vrasjeve, ndërkohë që numri i vrasjeve me eksploziv ka qenë zero.

“Ajo që unë shoh është një tjetër, pasi edhe 10 vrasje janë një problem për mua. Unë nuk e shikoj si një pamje statistikore, por si një problem”,- tha Xhafaj.

Ai foli edhe për të ashquajturin “arrestimi i peshqve të mëdhenj” siç e ka konsideruar ambasadori Amerikan Lu, procesin e ri të drejtësisë.

“Në muajin shkurt do të vijnë rezultate e para të vetting-ut. Pa dyshim që do të ketë arestime të peshqve të mëdhenj”,- tha Xhafaj.

Ministri Xhafaj, tha se, Shqipëria është një vend i sigurtë për të jetuar, punuar dhe bërë biznes. Gjithsesi ai shtoi se përsëri ka shumë probleme, por trendi është drejt përmirësimit.

Ai citoi një sondazh duke thënë se në Shqipëri njerëzit deklarojnë se janë të sigurt. Sipas tij sondazhi është bërë në Elbasan, ku shumica deklarojnë se janë të sigurt si ditën dhe natën.

Gjithashtu Xhafaj ka folur për vetingun në polici, për të cilin tha se ka qenë një ide që kur nisi reforma në drejtësi.

“Duke parë nevojën në polici, çuan në këtë angazhim publik për të bërë një proces vlerësimi në radhët e policisë. Përtej historive të veçanta, unë mendoj se në radhët e Policisë së Shtetit unë mendoj se ka shumë njerëz që janë të aftë dhe të ndërtuar.

Ne nisëm vettingun në gjykata dhe prokurori, por menduam se ishte shumë e rëndësishme që ky proces të niste edhe në polici. Të dhëna të shumta tregojnë se në radhët e policisë ka efektivë të inkriminuar apo të korruptuar, por edhe të paaftë”,- tha Xhafaj.

Sipas tij, kjo përfshihet edhe në raporte, e thonë shumë agjensi të huaja, por edhe opinioni publik na ka treguar se policia duhet të pastrohet.

“Vetingu mund të zgjasë dy vite dhe është i drejtuar në dy faza. Faza e para është për oficerët me grada të larta. Kam parasysh, anën profesionale, lidhjen me krimin dhe anën morale. Do të shikohet dhe për pasuritë e çdo kujt, pasi mund të kenë pasuri që kalojnë në qindra fishin e rrogës që marrin.

Sapo kemi mbyllur projekti ligji, dhe në fund të këtij muaj do të jetë në dyert e Kuvendit”,- tha Xhafaj./Vizion Plus/

Intervista e plotë:

Vetingu në polici do të zgjasë dy vjet

Sipas statistikave viti 2017 ka nga të gjitha pikëpamjet treguesit më të mirë të kriminalitetit, është numri më i ulët i vrasjeve. Numri më i ulët i vjedhjeve me dhunë apo me arme ne 27 vjet, apo numri i aksidenteve me pasoje vdekjen ne keto aksidente.

Vetingu…

Vetingu ne polici ka qene nje ide qe eshte formesuar qe me drejtimin e reformes ne drejtesi. Zhvillimet e fundit ne polici ne vitin 2015 dhe 2016 si dhe nevoja per ta fuqizuar si nja agjensi ligj zbatuese na cun per nje rivleresim te figures ne polici.

Te dhena te shumta tregojne qe ka dhe polic te inkriminuar, te korruptuar apo polic te pa afte qe kane perfituar nje karriere edhe kunder ligjeve. Eshte shume i rendesishem nje proces vetingu brenda policise, organeve qe drejtojne kete strukture apo gardes.

Vetingu ne radhet e policise maksimumi mund ta kapi ne harkun e dy vjeteve.

Faza e pare, vetingu per rreth 300 oficere qe jane drejtues me grad ate larta. I nenshtrohet vetingut grada me e larte. Procesi ka parasysh korrupsionin, lidhjet e mundshme kriminale dhe aftesite profesionale.

Sapo kemi permbyllur paketen ligjore, kemi bere nje proces konsultimi me gjithe aktoret dhe partnered nderkombetare. Projekti do te kaloje shume shpejte ne Kuvendin e Shqiperise. Vetingu do te jete me ligj, teksti i tij ka perfunduar qe ne dhjetor vetem eshte shtyre si shkak i procesit te konsultimit me aktore te ndryshem, shoqerise civile, brenda policise dhe partnere nderkombetare.

POLICIA KRIMINALE

Policia kriminale është një nga pikat më të dobëta. Ne synojmë që të ketë më tepër polic në terren sesa në zyra. Nesër kërkojmë që qytetarët të dinë se cili është punonjësi i policisë për zonën e tyre. Do të jenë qytetarët që do të shprehen për drejtorët e policisë në nivel qarku, qyteti dhe policin e territorit të tyre. Këtë e ofrojnë shumë vende europiane dhe me shumë sukses. Vetingu nga njëra anë dhe një marrëdhënie e re me komunikimin me qytetarët dhe rezultate konkrete në marrëdhënien kundër krimit do ti japim organizatës së policisë një tjetër nivel.

Debat me Kryeministrin për ish drejtorin Çako?

Unë nuk di të ketë patur debat mes meje dhe Kryeministrit për Z.Çako. Unë di që kur e çova propozimin tim për ndryshim, u miratua dhe tani na duhet të zgjedhim një figurë të re në vend të tij. Do të ketë dhe veprime të tjera të këtij lloji kur të vijë koha. Kur të vendoset kreu i ri i policisë, në bazë të argumentave dhe fakteve unë besoj se ka nevojë për lëvizje të tjera.

Për raportin e SHISH për 128 punonjës policie të lidhur me trafikun e drogës dhe krime të tjera?

Kam caktuar një grup pune që shërbimi dhe agjënsitë e tjera dhe ato që kanë ardhur nga qytetarë të ndryshme për të identifikuar dhe ato do të jenë pjesë e çdo dosje të cdo punonjësi policie për vetingun. Gjatë kësaj periudhe që jam unë ministër është periudha me masat më të mëdha disiplinore në polici.

Lidhur me sulmet personale dhe për vëllain nga Kryetari i PD, Basha..?

Zoti Basha duhet të përpiqet të bëhet serioz në atë funksion të rëndësishëm që ka marrë përsipër të bëjë. Nëse ka fakte dhe prova duhet ti adresojë për të marrë përgjegjësinë përkatëse. Janë akuza politike dhe kanë qëllim të cenojnë emrin dhe figuren dhe atë çka bëjnë përditë. Të artikuluara nga Z.Basha janë një arsye për mos ti kushtuar vëmendjen më të vogël. Ndoshta unë jam ndër të paktët zyrtar në atë parlament që nuk kam ngruar në asnjë rast që ti përgjigjem akuzave ndaj emrit dhe punës time. Nuke ndaj atë çka bëj çdo ditë dhe integritetin moral dhe përkushtimin ndaj punës me askënd tjetër.

Lufta kundër trafikut të drogës…

Viti 2017 shënoi ndarjen përfundimtare nga ky fenomen. Kemi uljen më të madhe të këtij fenomeni në 27 vjet. Janë ndër sasitë më të vogla të kapura ndër vite në Itali. Unë besoj që dhe një farë kohe do të vazhdojmë ta dëgjojmë këtë histori të kapjes së sasive të caktuara të cannabis, sepse mund të ketë sasi të depozituara. 2018 do ta konsolidojë këtë rezultat të 2017. Nuk është thjeshtë cannabis në vetvetë që ka problemim më të madh, problem lidhet se në këtë proces ishin implikuar fermerët. Kishim toka të tëra që ishin të destinuara në funksion të këtij aktiviteti criminal dhe ishin larguar nga kulturat bujqësore. Kjo në mënyrë të veçantë tek shumë të rinj krijoi idenë e mundësisë për tu pasuruar lehtë dhe u bënë pjesë e grupeve kriminale me këtë ide. Ndarja me këtë ide është pikë kthese dhe ndryshim shumë I rëndësishëm dhe në aspektin social. Besoj se kemi bërë një gjë të madhe dhe kur e tham në mars të 2017, shumë pak njerëz e besuan, por sot kemi një realitet që e pranojnë jo vetëm qytetarët shqiptarë, por dhe partnerët ndërkombëtar që e kanë monitoruar rreptësisht këtë gjë. Vetë ministry i brendshëm italian e ka certifikuar këtë rezultat shumë pozitiv të vitit 2017.

Për dosjet e grupeve krimanle…

Sot kemi një profil të të gjitha grupeve kriminale dhe të personave drejtues, anëtarë apo mbështetës, në territorin e Republikës së Shqipërise dhe jashtë. Nuk është një rrugë e lehtë ta sigurosh, dokumentosh dhe mbrosh provën.

Për ngjarjen e Elbasanit…

Në Elbasan ka dy a po tre grupe kriminale që kanë ushtruar një veprimtari kriminale në format më të ashpra ky është një realitet. Ngjarjen që ndodhi e kemi analizuar dhe kemi marrë masat për personat përzgjegjës. Ne kemi riorganizuar policinë e Elbasanit, por ka persona nën hetim, ka persona në kërkim dhe është duke avancuar.

Për vetingun në drejtësi…

Rezultatet e para të vetingut priten në muajin shkurt. Do të jetë një proces që do të provojë drejtësinë e këtij procesi reformues. Nuk pati dorëheqje të gjykatësve dhe prokurorëve në fillim të procesit sepse këta besuan se reforma në drejtësi nuk do të bëhej realitet.