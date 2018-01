Mbërrin në Tiranë, shqiptari i nisur nga Londra me kamionin rus, ‘ZIL’

Gent Jakupi sëbashku me menaxherin e firmës së tij, Rob Gerrish kanë mbërritur në Tiranë pasi kanë përshkruar 2600 kilometra me një automjet të vjetër ushtarak rus, “ZIL”. 1-8-1024x576 ◄ Back Next ► Picture 1 of 18

E ndalesën e parë që ai bën në Tiranë, e bën pikërisht në Top Channel, ku ka qenë i ftuar në emisionin “Pasdite në Top Channel”.

Po rrugën e kthimit për në Londër, Gent Jakupi duket se nuk do ta bëjë me “ZIL”-in rus, por me avion, duke thënë gjatë intervistës me Juli Krisafin se automjetin që çdokujt i kujton periudhën e komunizmit do ta lërë në Shqipëri në dispozicion të filmave dhe TV./TCH/