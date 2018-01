Kredo Finance një risi e sapolancuar në tregun e mikrokredive

Miku juaj, i cili do t’iu ndihmojë me para në dorë në më pak se 20 minuta

Kredo.al është kompania më e re në tregune mikrokredive e cila ka hapur dyert sot në Tiranë edhe në Durrës me tre degë në dizpozicion të të gjithë të interesuarve për të marrë një kredi të shpejtë dhe të lehtë.

Kredo.al, pjesë e një grupi ndërkombetare investimi, i cili vitet e fundit është zgjeruar në të gjithë ballkanin vjen pikërisht në një kohë kur qytetarët kanë nevojë për një partner financiar kredidhënës të besueshëm dhe të përgjegjshëm.

Kredo.al ofron kredi të krijuaja enkas për ata qytetarë të cilët kanë nevojë të shpejtë dhe të sigurtë për para më dorë, duke përmbushur nevojat e tyre të momenti – qofshin këto blerje te ndryshme apo situate emergjente. Për të gjithë ata që duan të kenë në përdorim teknologjinë e fundit dhe ta paguajnë atë me këste mëse komode.

Me konsumatorin gjithnjë në mëndje, Kredo.al e fillon këtë rrugëtim me një ofertë fantastike. Për të gjithë ata që do të aplikojnë për kredi pranë Kredo.al për here të pare, kredia e pare do të jetë falas. Të gjithë klientet do të paguajnë vetëm shumën e marrë, pa asnjë pagesë apo dokumentacion shtesë.

Tek Kredo.al aplikimi është i shpejtë dhe i lehtë. Te gjithë mund të aplikojnë vetëm duke paraqitur kartën e identitetit. Vetëm në 20 minuta ju mund të keni në dorën tuaj nga nga 4,000 deri në 30,000 Lekë. Afati i kthimit me një këst për 7, 14 ose 30 ditë.

Por Kredo.al nuk mjaftohet me kaq. Nëse ti bëhesh një mik i rregullt i Kredo, shuma e kërkuar rritet dhe koha e lëvrimit zvogëlohet edhe më tej. Kredo të ndihmon të ndërtosh një histori krediti dhe nuk të penalizon nëse vonohesh, por të jep mundësinë të shtysh kredinë tënde

Gjithashtu të aplikosh në Kredo.al është shumë e thjeshtë dhe mundësitë janë të larmishme. Ju mund të aplikoni në faqen zyrtare www.kredo.al, ose duke u rregjistruar si klient në degët ekzistuese të Kredo Finance.

Aktualisht me 3 degë: Dega 1: Rr. Muhamet Gjollesha ( tek zogu i zi ), Dega 2: Rr. Arkitekt Kasemi, Tiranë, Dega 3: Rr. Kristaq Rama, Durrës— dhe së shpejti në të gjitha qytetet e Shqipërisë.

Kredo.al është pranë teje në çdo moment nëpërmjet Chat Online në web: www.kredo.al. Mos hezitoni të na kontaktoni për çdo paqartësi apo pyetje. #kredoedheti