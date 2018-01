Kokëdhima: Ja plani djallëzor i Ramës për të falimentuar bizneset e vogla për…

Koço Kokëdhima, kryetar i Zgjidhjes, ka akuzuar qeverinë Rama se po përgatit falimentin e mijëra bizneseve të vogla, përmes një plani djallësor që synon zgjerimin e supermarketeve dhe qebedrave tregëtare në pronësi të miqve të Edi Ramës.

Deklarata e plotë:

“Sot, në Shqipëri ushtrojnë aktivitetin mbi 90 mijë subjekte, që sigurojnë bukën e gojës përmes dyqaneve të vogla që ata kanë. Nuk i bien në qafë askujt, punojnë me ndershmëri dhe nuk janë barrë për shtetin, që përndryshe do të detyrohej tu paguante ndihmë sociale si të papunë.

Pikërisht për këtë kategori biznesesh, qeveria ka përgatitur një skenar të errët për t’i falimentuar. Arsyeja: Ato po pengojnë zgjerimin e rrjeteve të mëdha të supermarketeve dhe të qendrave tregtare, që janë në zotërim të miqve të kryeministrit. Metoda që po përdor qeveria është djallëzore dhe shitet si një aksion kundër informalitetit.

Nga data 1 prill, bizneset e vogla do të futen në skemën e TVSH-së. Tatimet i kanë paralajmëruar subjektet që të bëjnë inventarët dhe më pas do të fillojnë kontrollet e imtësishme. Pjesa më e madhe e tyre nuk do të arrijnë t’i mbijetojnë barrës së shtuar fiskale, procedurave të komplikuara administrative së bashku me presionin tatimor dhe do të jenë të detyruara të mbyllen.

Futja e bizneseve të vogla në skemën e TVSH-së nuk e zvogëlon evazionin, përkundrazi do e rrisë atë dhe do i nxjerrë bizneset e vogla nga tregu. Pikërisht kjo i intereson qeverisë, të mbeten sa më pak dyqane të vogla në vend, që njerëzit të detyrohen të blejnë te rrjetet e mëdha të supermarketeve e dyqaneve.

Qeverisë nuk i interesojnë mijëra njerëz do të mbeten pa punë, sepse e ka treguar që mirëqenia e popullatës është shqetësimi më i vogël i saj.

Qeveria është e lumtur që këta njerëz ta zbrazin vendin më tej dhe tja mbathin rrugëve të botës! ZGJIDHJA do të mbështesë bizneset e vogla dhe të mesme, duke i konsideruar ato si zemra e ekonomisë së ardhshme të Shqipërisë, do të lehtësojë ndjeshëm barrën fiskale dhe do t’u japë prioritet sipërmarrjeve që punësojnë shtresat e varfra të popullsisë. ZGJIDHJA ka aftësitë dhe angazhimin, vendosmërinë dhe kapacitetet për të ndërtuar ekonominë e re të Shqipërisë për të gjithë!

#ZgjidhjaPërBiznesin”