Junker- BE: Anëtarësoni Ballkanin, ndryshe përfundon në luftë

Shefi i Komisionit Europian Jean-Claude Juncker tha se Bashkimi Evropian duhet të ofrojë një rrugë të qartë për anëtarësimin e Ballkanit Perëndimor, për të ndihmuar atë që të mos kthehen në grindjet etnike që e goditën rajonin në vitet 1990.

Duke e bërë të qartë se zgjerimi i BE nuk do të konsiderohet gjatë mandatit aktual të komisionit, i cili përfundon në 2019. Juncker më 12 janar tha se mandati i ardhshëm i komisionit, i cili përfundon në vitin 2024 – do të ketë në shenjestër këtë.

“Është jashtëzakonisht e rëndësishme të sigurohet që Ballkani Perëndimor të marrë dhe të konfirmojë edhe një herë një perspektivë të qartë evropiane. Përndryshe, rreziku ekziston në këtë rajon shumë të komplikuar të Evropës, që ne mund të shohim ngjarjet e mundshme që na kthejnë në vitet e 90-ta”- shtoi ai.

Vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe veçanërisht ato të ish-Jugosllavisë, u tronditën nga konflikte të dhunshme etnike dhe fetare në vitet 1990.

Luftërat ballkanike, të cilat shpërthyen në 1991 dhe zgjatën për një dekadë, lanë të vrarë 140,000 njerëz dhe çuan në shpërbërjen e Jugosllavisë në shtetet pasardhëse të Bosnje-Hercegovinës, Kroacisë, Maqedonisë, Sllovenisë dhe Serbisë dhe Malit të Zi, por tashmë edhe Kosova e pavarur, por e panjohur nga Serbia.

Mali i Zi u nda nga Serbia dhe u bë shtet i pavarur në vitin 2006. Kosova shpalli veten të pavarur nga Serbia dy vjet më vonë, një veprim që Beogradi nuk e ka njohur kurrë.

Sllovenia dhe Kroacia janë bërë anëtare të BE-së, ndërsa shtetet e tjera janë në faza të ndryshme të kërkimit për t’u bashkuar me bllokun. Bullgaria, e cila u bashkua me BE në 2007, ka thënë se dëshiron të përdor presidencën e saj për të ndihmuar në nxitjen e shpresave të vendeve të Ballkanit Perëndimor për anëtarësimin eventual në BE. TIRANA TODAY.