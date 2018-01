Fino zyrtarizon kandidaturën për kreun e FSHF: Dukën e kam mik

Zyrtarizohet kundërshtari i parë i Aramndo Dukës. Pas njoftimit për rikandidim të kreut aktual të FSHF-së, është mësuar edhe rivali i parë i presidentit që qëndron në krye të federatës prej 4 mandatesh.

I ftuar në ‘Rubriken Sportive’ në ‘RTSH’, Bashkim Fino, ka pranuar se do të kandidojë për president të FSHF-së në zgjedhjet që do të zhvillohen më 7 shkurt në qytetin e Durrësit.

Për Agron Dukën ai shprehet se e ka mik.

“Ka kohë që shumë dashamirës të sportit më kanë kërkuar të kandidoj për garën në FSHF, kam folur dhe kam diskutuar se futbollin e kam pasion. Mbase trajnerin se bej dot, por ka ardhur koha të bëjmë një ndryshim në futbollin shqiptar, të përmirësojmë imazhin dhe duke falenderuar të gjtihë dashamirësit e mi, jam në një garë me mikun tim Duka, kjo s’ka të bëjë me një garë të ashpër, secili ka pkatformën e vet, por kënaqësia ime do ishte të kishte dhe kandidatë të tjerë. me platformën që kam dorëzuar..them se do duheshin ndryshuar disa rregulla, se për të bërë një fushatë për president apo edhe për stafin, mbase do ishte mirë të bëhej një asamble ku të zyrtarizoheshin kandidatët e mundshëm, e koha nga momenti i mbledhjes së asamblesë, ti jepej mundësi kandidatëve, anëtarëve të bëbin sondazhet e nevojshme, fushatë korrekte”, – u shpreh Fino.

Fino ka zbuluar edhe anëtarin që e ka propozuar për këtë kandidaturë. “Propozimi i parë për mua u depozitua nga Lushnja, ndërsa propozimi i dytë do të vijë nesër nga Flamurtari.”

Nga 66 anëtarët e Asamblesë, 54 janë klube futbolli dhe 12 shoqata sportive si, për shembull, Shoqata e Trajnerëve, e Mjekëve Sportivë, Arbitrave të Futbollit, etj.

Bashkim Fino ka bërë dy premtime të mëdha në rast se do arrijë të fitojë në garën për kreun e FSHF-së

“Si fillim në rast se votëbesohem gjëja e parë që do të bëj është të propozoj kufizimin e mandateve. Është e pakuptimtë që dikush të qëndrojë në krye për 4 mandate, nëse dikush ka diçka për ta dhënë 8 vite janë të mjaftueshme. Unë do të propozoj që një president të mos qëndrojë më shumë se dy mandate.

Premtimi tjetër është që unë do të ndërtoj 5 stadiume të tjera në nivel me ‘Arenën Kombëtare’.”