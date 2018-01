Deklaratat për “tepsinë”, Kryemadhi-Ramës: Turp nuk është të heqësh të brendshmet si Rama, por..

“Me gjuhën e arrogantit injorant, me guximin e stimuluar nga përdorimi i substancave narkotike, Edi Rama edhe njëherë i ka gjetur fajtorët e keqqeverisjes së tij te LSI”.

Me kete gjuhe i eshte pergjigjur sot kryetarja e LSI Monika Kryemadhi deklaratave te Kryeministrit Edi Rama, i cili sipas saj, “nga Mirdita , ku as brohorimat e teknikës qendrore të kryeministrisë nuk e mbytën dot zhurmën e shpërthimit të tritolit në Shkodër, kryeministri i pushteteve të përkohshme, shpalli si fitore të madhe largimin nga puna të mbështetësve të LSI-së, me shpresën se do të frikësojë familjen tonë politike me shantazhe që zakonisht i përdor me oborrtarët e tij të pushtetit”.