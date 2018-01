Degradon sherri në familje, motra merr thikën dhe qëllon vëllain

Një sherr në familje mes vëllait dhe motrës ka përfunduar me një të plagosur me thikë.

Ngjarja ndodhi dje në Orikum të Vlorës, ku në debat e sipër me vëllanë, motra e ka qëlluar me thikë. Mësohet se 31-vjeçarja E.K., ka goditur me thikë vëllanë e saj E.K., 20 vjeç.

Burime policore bëjnë me dije në në kulmin e një sherri verbal 20-vjeçari ka tentuar të sulojnë të motrën fizikisht, ndërsa kjo e fundit ka reaguar duke e plagosur me thikë.

31-vjeçarja u arrestua nga policia. I vëllai i saj u kthye në banesë pas mjekimit në spital.