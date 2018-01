Dalin mesazhet tronditëse të Arielës: Më përndjek! Vëllai i Aldisonit: Do shkonim te shtëpia e saj

Disa mesazhe të Ariela Muratit me një shokun e saj janë publikuar nga JOQ. Personi që i ka dërguar nuk është identifikuar, por thotë se këtë e ka bërë pasi dëgjoi dëshminë e vëllait të Aldisonit, që tha se të dy ishin të lidhur dhe nuk kishte pasur asnjëherë kërcënime. Në këto mesazhe dallohet qartë se Ariela ka qenë e tmerruar nga përndjekja e Aldison Belulajt, të cilin e përshkruan si një njeri me probleme mendore dhe me të cilin nuk kishte komunikim askush nga familja.

Ndërkohë një detaj i ri në marrëdhënien mes Aldison Belulit dhe Ariela Muratit është zbuluar nga vëllai i vrasësit. Ditën e dielë, kur ndodhi ngjarja familja e djalit ishte bërë gati të shkonte në shtëpinë e Arielës për t’u sqaruar mbi marrëdhënien mes dy të rinjve. Ariela qëndroi në Tiranë dhe duket se vendimi i vajzës për të mos u kthyer në Zharrëz ka provokuar 23 vjeçarin që ka ardhur vetë në Tiranë. Në një intervistë për Panorama, Arben Belulaj tregon se çfarë pritej të ndodhte ditën e dielë.

Kishin biseduar me të ditën e ngjarjes, të dielën?

Po, kam folur. Nuk e dija që kishte shkuar në Tiranë. Mua më pati thënë se ishte në Fier. Kam folur në telefon, e kam pyetur se ku ishte e më tha se po pinte kafe. “Jam në Fier, po pi kafe me një shok dhe do vij”, kështu më pati thënë atë ditë. Më tha që të mos bëheshim merak se do të vinte. E kemi marrë në telefon gjithë ditën dhe gjithë kohës na ka thënë se ishte në Fier me një shok.

Ju kishte folur për ndonjë gjë në lidhje me vajzën?

Ai ishte tip shumë i mbyllur në vetvete dhe nuk i tregonte askujt për gjërat që bënte. Mua më thoshte shiko familjen tënde, ke fëmijët.

Ka pasur dëshmi se ju si familje kishit kërkuar dorën e vajzës te prindërit e saj. Si është e vërteta?

Ne vajtëm në shtëpi që të bënin një ballafaqim mes djalit dhe vajzës. Pasi vajza kishte mohuar çdo gjë, çdo lidhje me Aldin. Jo se i është kërkuar dora. Kemi shkuar për një sqarim. Kjo ka qenë situata. Atë ditë e kishim lënë për në fundjavë, që të flisnim tamam se si do të vazhdohej. Pra, për të dielën, ditën kur ndodhi ngjarja. Vajza nuk erdhi nga Tirana në fundjavë, por ndodhi ajo që ndodhi.

Në të vërtetë, a kanë pasur lidhje më përpara?

Është normale kjo. Të jesh me një vajzë 3 vjet e të mos kesh lidhje. Është lidhje 3- vjeçare, nuk është lidhje 1 apo 2-ditore.

Pra, vëllai juaj donte që këtë lidhje ta formalizonte, të shkonte drejt fejesës?

Aldi e donte shumë. E donte me shpirt. Nuk mund ta ndalonte dot askush atë që ndiente ai për atë.