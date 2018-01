Burrit nga Tirana i bëhet makth telefoni, shkon në polici dhe denoncon se…

Nje 40 vjecarit i eshte bere makth telefoni. Nje person tjeter per te cilin nuk ka detaje nese e njihte apo jo, e shqetesonte vazhdimisht me thirrje dhe telefonata, madje e ka kercenuar me jete.

Njoftimi i policise

Më datë 29.12.2017, shtetasi P.GJ, vjeç 40, banues në Tiranë, kallëzon se, një shtetas e ka shqetësuar nëpërmjet telefonit, duke e fyer dhe kanosur me jetë. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit. Neni 275 i Kodit Penal.