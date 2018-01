Bregu: Mos bëfsha Kasandrën! Kam frikë se situata sot ngjan me…

E ftuar në emisionin “Studio e Hapur” në News24, ish deputetja dhe ish ministrja e PD, Majlinda Bregu ka komentuar aktualitetin politik si dhe rolin e opozitës përballë qeverisë “Rama 2”.

Bregu u shpreh se vendi nuk ka opozitë dhe se çdo ditë që kalon vendi përfshihet në një kaos politik, ndërsa sipas saj pika kulmore nuk ka ardhur ende. Bregu tha se LSI doli në opozitë si pasojë e marrëveshjes së 18 majit Rama-Basha.

“Është një moment politik dramatik dhe me shumë te pavërteta dhe çdo ditë që kalon vendi përfshihet në një kaos politik. Kam frikë se nuk kemi mbërritur ende në atë pikën kulmore. Unë i shoh keq edhe mazhorancën edhe opozitën. Por mua më shqetëson më shumë opozita sepse kjo qeveri të jep mundësinë për ta luftuar.

Por vendi nuk ka opozitë. Nuk e shoh dot LSI në opozitë sepse tani është ndarë nga qeveria dhe marrëveshja e 18 majit Rama-Basha e nxori në opozitë LSI”,- tha Bregu, raporton Balkanweb.

Ish-deputetja e PD-së e ka krahasuar situatën aktuale me paralajmërimet e Bashës për protesta me atë të një viti më parë, para se të ngrihej çadra dhe para se të bëhej një marrëveshje me Ramën. Majlinda Bregu u shpreh se nuk beson tek protestat e opozitës për sa kohë ato nuk përfshijnë kauzën qytetare.

“Mos bëfsha Kasandrën. Kam frikë se kjo situatë e nisur në janar të 2018-ës ngjan me atë të një viti më parë, ku u ngrit një çadër dhe u bë një pazar.

Nuk besoj tek protestat që hyjnë në frigorifer. Unë mbështes çdo lëvizje të qytetarëve, por nuk u besoj protestave pa kauzën e qytetarëve. Një parti nuk vjen kurrë në pushtet nga protestat, por duhet të ngjallë shpresë.

Çadra fundosi ose vendosi rezultatin e zgjedhjeve të vitit të kaluar. Çadra i hapi rrugën marrëveshjes se 18 majit”- tha ish ministrja./BW/