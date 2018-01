Blogu i famshëm ‘Argophylia’, artikull të tmerrshëm për Shqipërinë

Blogu i famshëm “Argophylia” ka dalë me një artikull tejet të zymtë për situatën në Shqipëri nga të gjitha pikëpamjet. Botuesi Phil Butler ka shkruar artikullin “Largimi i Sheratonit të Tiranës, një gozhdë tjetër në arkivolin e turizmit shqiptar”.

Ish-Kryeministri Sali Berisha e citon me shqetësim këtë artikull për Shqipërisë dhe komenton:

“Gazetari dhe botuesi i mirenjohur Phil Butler në një artikull të botuar në blogun e famshëm “Argophylia” me titull: “Largimi i Sheratonit të Tiranës, një gozhdë tjetër në arkivolin e turizmit shqiptar”, ndër të tjera shkruan se reforma në drejtësi në Shqipëri u hodh në erë dhe lajmet për vazhdimin e tregtisë së kanabisit dhe akuzat për intimidimin dhe dhunën kundër gazetarëve, jane lista e shkurtër e PR të tmerrshëm publik të Tiranës”.

http://www.argophilia.com/news/19473-2/219473/

