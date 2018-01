Berisha: Ju tregoj ku ia ka kaluar Rama Fidel Kastros…

Sali Berisha deklaroi se Edi Rama ka dalë në televizion më shumë se çdo lider tjetër.

Sipas ish-kryeministrit, Rama brenda një dite ka dalë 4 orë e 45 minuta, duke ia kaluar kështu edhe ish-diktatorit të Kubës, Fidel Kastros, rekordi i të cilit, sipas Berishës, është 4 orë e gjysëm.

“Ky ia ka kaluar edhe Fidel Kastros. Ku ka ndejtur njeri 5 orë në televizor. Fidel Kastro ka qëndruar për 4 orë e gjysëm. Rama ia ka kaluar. Ka ndejtur 5 orë pa një çerek në televizor”,– u shpreh Sali Berisha në studion e lajmeve në “Ora News”.

Sali Berisha deklaroi se, më 27 janar, qytetarët shqiptarë duhet t’i japin Edi Ramës leksionin e merituar.

Sipas ish-kryeministrit, kjo protestë do të jetë leksioni më i hidhur për Ramën.

Në studion e lajmeve të “Ora News”, Berisha u shpreh se, shumë shpejt do të dalin dokumente ku Edi Rama del “si lukuni pas plehrave”.

“Ne presim që qytetarët shqiptarë ti japin Ramës leksionin më të merituar. Ne presim që qytetarët shqiptarë të dëshmojnë para shqiptarëve dhe botës papajtueshmërinë e tyre me situatën dramatike të korrupsionit të papërmbajtur të narkoshtetit që vendos sot në të gjitha nivelet e këtij shteti. Në presim një vetëdije qytetare për të dalë nga kjo rrokullosje e madhe e cila ndër të tjera ka mungesën e shpresës së shqiptarëve.

Berisha më tej tha se kjo protestë do të jetë leksioni më i hidhur për Edi Ramën dhe këtë leksion do t’ia japin vet qytetarët. Së shpejti do të ketë dokumente ku del Edi Rama si lukuni pas plehrave”,- tha Berisha.