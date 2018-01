Balla e nis me pesimizëm: Ka një situatë gri në PS, ja propozimet

Partia Socialiste mblodhi sot Asamblenë Kombëtare dhe ai që e çeli ishte kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla.

Sipas Ballës, në Asamble ka rritje të numrit të grave dhe kjo është shumë pozitive.

Ai tha se PS ka shumë sfida përpara për të realizuar. Balla foli për punën e sekretarëve ekzekutivë, ku nuk ngurroi të thoshte se disa prej tyre nuk kanë punuar mjaftueshëm mirë.

“Jo të gjithë sekretarët kanë punuar mirë, por unë dua që t’u japim një mundësi të dytë.

Doja që t’i propozojmë Asamblesë shtimin e dy detyrave të reja, atë të Sekretarit për Marrëdhëniet Ndërkombëtare, ku propozojmë zonjën Teuta Voda, aktualisht zëvendësministre e Drejtësisë, e cila ka një përvojë të shkëlqyer në Parlamentin Evropian.

Bledi Çuci të jetë Sekretari për Çështjet Zgjedhore.

Blerina Gjylameti të vazhdojë detyrën për koordinimin elektoral, që e ka kryer më së miri.

Si dhe Gramoz Ruçi të jetë anëtar i Kryesisë së partisë.

Sekretari i Asamblesë së Partisë Socialiste, Taulant Balla ka folur sot për një situatë gri brenda këtij formacioni politik, por pa sqaruar më shumë lidhur me këtë çështje. Balla e lidh këtë gjendje me qeverinë e dytë të kryeministrit Edi Rama sepse në Asamble do bëhet analiza e 100 ditëve të para të qeverisjes.

“Jemi larg pozicionit ku duhet të gjendemi në cdo qark pa asnjë përjashtim. Kohën e nevojshme e kemi para por nëse dielli duket që në mëngjes, 100 ditët e para kanë kaluar por 200 të tjera janë perpara për të shpërbërë gjendjen aktuale gri të partisë sonë”, është shprehur Balla.

Balla theksoi se “partia është baza dhe ura lidhëse me njerëzit e zakonshëm”, ndërsa foli për tre pjesë që përbëjnë qeverisjen e socialistëve, “partia, grupi parlamentar dhe qeveria”.