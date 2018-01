Akuzat e Ramës për LSI: Ka hedhur gurin ka fshehur dorën

Kryeministri Edi Rama ndodhet i ftuar në “Tonight Ilva Tare” në Ora News. Akuzon LSI se ka mbajtur qëndrim të dyzuar sa i takon reformes ne drejtesi

Rama: LSI-ja kësaj rradhe haptazi dhe jo duke hedhur gurin me qetësi dhe fshehur dorën me dashuri.

Tare: Pse kur e ka bërë këtë?

Rama: E ka bërë gjatë gjithë kohës, që nga fillimi që ne kemi nisur procesin e Reformës në Drejtësi.

Tare: Ju po flisni për aleatin tuaj kur ishit në bashkëqeverisje, për LSI-në? Ka fshehur dorën?

Rama: Po, ka hedhur gurin me qetësi dhe ka fshehur dorën me dashuri në raport me Reformën në Drejtësi.

Tare: Çfarë ka bërë?

Rama: Ka qenë vazhdimisht një qenie e dyzuar, tjetër në publik, tjetër në tavolinë.