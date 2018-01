A e dini çfarë është Liga e Kombeve? Shqipëria pret kundërshtarët

“Nuk kam dëgjuar asnjëherë për këtë ligë,” tha sulmuesi gjerman i kombëtares, Sandro Vagner.

Në fakt të shumtë do jenë ata që nuk e dinë se për çfarë bëhet fjalë.

Por sot në orën 12:00, në Lozanë të Zvicrës pritet të hidhet shorti për Ligën e Kombeve.

Bëhet fjalë për një investim prej 2 miliardë eurosh nga UEFA.

55 ekipet kombëtare të Europës do të ndahen në katër liga (A, B, C, D) për të garuar sipas rankimit të kualifikueseve të Botërorit 2018. Fituesit promovohen në tjetër nivel, humbësit bien në ligën më poshtë. Dy nga ekipet e para të grupit kualifikohen për në Europian, katër të tjera shkojnë në play-off. Lajmi i mirë është se ekipet e vogla mund të kualifikohen më lehtësisht për në Europian.

Katër fituesit e grupeve të ligës superiore, pra asaj A, priten të përballen në vitin 2019 për të siguruar kupën e Ligës së Kombeve.

Shqipëria bën pjesë në Ligën C, e cila organizohet në 4 vazo dhe kuqezinjtë, bashkë me Greqinë, Serbinë dhe Norvegjinë, bëjnë pjesë në vazon e dytë.

Kjo ligë do të ndahet në 4 grupe, që do të përbëhen nga 1 ekip i çdo vazoje, çka bën që Shqipëria të mos përballet me Serbinë, Greqinë dhe Norvegjinë. Gjithsesi, është tërësisht e mundur një përballje me fqinjët e Malit të ZI, ashtu si edhe Izraeli, me të cilët ishim edhe në grupin eliminator të ‘Rusi 2018’.

Liga A përbëhet nga 12 skuadrat më të mira kontinentale, mes të cilave Gjermania, Portugalia, Belgjika e Spanja në vazon e parë; për të vijuar me Francën, Anglinë, Zvicrën dhe Italinë në vazon e dytë dhe më tej me Poloninë, Islandën, Kroacinë dhe Holandën në vazon e tretë.

Edhe në Ligën B janë 12 skuadra të nivelit shumë të lartë, nga Austria, Uellsi, Rusia e Sllovakia në vazon e parë; Suedia, Ukraina, Republika e Irlandës e Bosnja në vazon e dytë dhe Irlanda e Veriut, Danimarka, Republika Çeke dhe Turqia që pozicionohen në vazon e tretë të shortit.

Përsa i takon Ligës D, më e ulëta e turneut, aty janë 16 skuadra, me përfaqësuesen e Kosovës që do ta nisë shortin e vazon e katërt përkrah Andorrës, San Marinos dhe Gjibraltari, ndërsa kokat e grupit do të jenë Azerbajxhani, Maqedonia, Bjellorusia dhe Gjeorgjia.