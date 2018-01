6 çiftet e Horoskopit, që kanë një lidhje më të thellë

A doni të dini nëse ai ose ajo mund të jetë personi i duhur për ju dhe nëse kjo marrëdhënie ndriçohet edhe nga yjet?

Peshorja + Akrepi

Peshorja dhe akrepat janë miq dhe partnerë të jashtëzakonshëm, sepse të dy janë fshehurazi intensë. Ata që janë të peshores përpiqen të jenë të dëshiruar, akrepat janë të fiksuar me njerëzit në jetën e tyre. Peshoret marrin rolin e këshilltarëve dhe akrepat gjejnë shumë ngushëllim në këtë.

Së bashku ata krijojnë këtë harmoni të bukur që plotëson nevojat e tyre. Peshorja dhe akrepi nuk duket se janë të kombinuara menjëherë, dhe ndoshta ekziston ngurrim në fillim, sepse interesat dhe personalitetet e tyre duket sikur janë shumë të ndryshme. Por kur këta dy kalojnë kohë së bashku, ata zbulojnë se ekziston një lidhje e vërtetë, e papërshkrueshme, dhe ata nuk ndihen aq mirë me asnjë person tjetër.

Peshqit + Gaforrja

Të njohur si dy shenjat më emocionale dhe intuitive të zodiakut, një peshk dhe një gaforre sigurisht e kuptojnë njëri-tjetrin. Së bashku, ata humbasin veten në botën e tyre të çuditshme dhe gjejnë një ndjenjë lumturie, vetëm duke e ditur se kuptohen. Tërheqja midis tyre është menjëherë e pamohueshme.

Peshqit dhe gaforrja janë shumë mirë së bashku, sepse ato ekuilibrojnë njëra-tjetrën. Gaforrja është ndjeshmëria me këmbët në tokë, peshqit janë kreativë dhe intuitivë. Ato përfshijnë ndjeshmërinë reciproke dhe kanë tendencë të kenë shumë interes në bashkimin e menjëhershëm.

Shigjetari + Dashi

Kur një Shigjetar dhe një Dash janë së bashku, aventura është e pashmangshme. Të dy dëshirojnë të shohin mendimet e njëri-tjetrit, të planifikojnë udhëtime dhe të diskutojnë çdo fakt të çuditshëm rreth universit. Ata janë si shpirtra binjakë intelektualë dhe ata gjejnë njëri-tjetrin me respekt duke pasur një marrëdhënie të mrekullueshme.

Shigjetar dhe Dashi janë të njohur si mendimtarë dhe individualistë. Të dy janë të pavarur dhe të fortë. Të dy admirojnë cilësitë e të tjerëve dhe krijojnë shpirtra të dyfishtë.

Nëse ata janë të përfshirë në lidhje romantike, ata janë piksësëpari miq të mirë.

Binjakët + Ujori

Një binjakë dhe një ujor balancojnë ekstremet e njëri-tjetrit. Ndërsa binjakët mund të jenë të pavendosur dhe disi “në ajër”, ujori është i vendosur dhe konkret. Ata vërtet kanë nevojë për njëri-tjetrin për të arritur qëllimet e tyre.

Ky çift funksionon sepse, nën sipërfaqe, ata kanë qëllime të ngjashme. Në fund të fundit, një ujor dëshiron vetëm të jetojë një jetë me cilësi dhe ekuilibër dhe një nga binjakët dëshiron të njëjtën gjë, edhe pse të dyja janë shumë të ndryshme, në mënyrën se si përpiqen për të arritur këtë qëllim. Dhe në fund, ata kanë nevojë për njëri-tjetrin për t’u mbështetur dhe për të lëvizur.

Virgjëresha + Demi

Një virgjëreshë dhe një dem janë një kombinim i bërë në parajsë. Të dy janë shenja të tokës dhe balancojnë dëshirat e tyre në një mënyrë idealiste. Ata janë miq të pabesueshëm dhe bashkëpunëtorë biznesi, ata kurrë nuk janë ndjerë aq të kuptuar si me njëri-tjetrin. Virgjëresha do të frymëzohet nga qasja e sigurt e demit në jetë (dhe shija e madhe). Do të jetojnë vetëm duke qenë në shoqërinë e dikujt që i admiron aq shumë.

Demi dhe virgjëresha e ndihmojnë njëri-tjetrin, argëtohen dhe janë të vetëdijshëm për atë që ka rëndësi vërtetë në jetë.

Gaforrja + Peshorja

Gaforret dhe Peshoret janë shokë të vërtetë në shpirt. Ku gaforrja është emocionale, peshorja është e balancuar. Kur peshoret kanë nevojë për të, gaforrja do të jetë e lumtur t’i japë të gjithë dashurinë dhe që dëshiron (madje edhe në miqësi!). Këta dy janë miqtë më të mirë natyrorë dhe kanë një mënyrë të thjeshtë të të jetuarit së bashku.

E vërteta është se ata janë krijesa thellësisht emocionale që gjejnë rehati në njerëz të tjerë që i kuptojnë ato dhe gjithashtu duan të punojnë për të jetuar më mirë. Së bashku, ato janë të paepur. Ata janë çifte romantike, martohen shpejt. Ata nuk e humbasin kohën: i bëjnë gjërat zyrtare dhe fillojnë një jetë së bashku. /VP