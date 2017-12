Zyrtare/ E larguan nga Kukësi, Ndriçim Shtubina prezanton skuadrën e re

Pas largimit nga Kukësi, mesfushori shkodran Ndricim Shtubina ka arritur akordin me klubin e Laçit, i cili do të drejtohet nga trajneri Stavri Nica. Lajmi është bërë publikë nga vetë Shtubina, nëpërmjet një statusi të publikuar në “Facebook”.

Kjo do të jetë aventura e 5-të e 30-vjeçarit në futbollin shqiptar. Më parë shkodrani ka veshur fanellën e Vllaznisë, Skënderbeut, Flamurtarit dhe Kukësit.

Shtubina u aktivizua vetëm 10 takime me kampionët e shqipërisë, por nuk arriti të realizonte asnjë gol. Performanca jo shumë e mirë dhe aktivizimi i pakët me Kukësin, bëri që klubi dhe lojtari ta ndërprisnin marrëveshjen me konsensus.