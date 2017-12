Video/ Policia thirrje drejtuesve të mjeteve: Kujdes në këtë aks!

Policia e Shtetit bën thirrje për të gjithë ata që ndodhen në levizje të kenë kujdes me kalimin në Selishtë, në aksin rrugor Levan -Tepelenë.

“Ky segment në këtë vend i kalueshëm me vështirësi. Policia Rrugore dodhet në të dyja kahët e lëvizjes duke orientuar dhe ndihmuar lëvizjen e automjeteve”,- njofton policia.

Ajo u bën thirrje drejtuesve të automjeteve: “Tregoni kujdes, respektoni rregullat e qarkullimit dhe këshillat e orientimet e Policisë Rrugore”.

Më herët u njoftua se për shkak të reshjeve të shumta që vijojnë të bien, aksi rrugor nacional i cili lidh Komunën Brataj me fshatrat Kuç, Kallarat dhe Bolenë do të bllokohet dhe nuk do të lejohet kalimi në këtë aks i mjeteve apo i këmbësorëve, pasi rrezikohej shkeputja e shpatit te malit.