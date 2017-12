Foto 1 nga 16

Dimri nuk i ka ndaluar asnjëherë motrat Goodman të shfaqin trupin e tyre.

Këtë, Chloe dhe Lauryn e kanë vërtetuar sërish, teksa kanë shijuar pushimet në Maltë dhe Carpe Verde.

Bukuroshja 24 vjeçare, dukej mahnitëse e veshur me kostum banje këtë të enjte, duke u siguruar që të gjithë sytë të ishin te ajo.

Ndërkohë ylli i “Ex On The Beach” tërhoqi vëmendjen me format e saj bombastike vetëm një ditë më pas.