U nda me prezantuesen seksi, Vin Veli e pranon më në fund: Po e kam tradhëtuar…

Foto 1 nga 4

Në një rrëfim ndryshe nga të tjerat, Dj Vin Veli ka thënë se veprimi i tradhëtisë ka qenë shumë i keq i përjetuar nga ai.

Ai ka pranuar se ka tradhëtuar në një lidhje, por kjo gjë nuk e ka bërë të ndihet mirë.

I ftuar në emisionin “Oktapod”, në intervistën përballë pasqyrës Vin Veli rrëfeu edhe momentet e vështira që ka kaluar prej humbjes se babait.

Vin Veli tha: “Ishte e papritur, nuk mendoj se një karakter i forte nuk vuan, te gjithë vuajnë. Forca ime ka qene profesioni, atë periudhe nuk ndalova me axhenden dhe datat qe kisha, sepse e dija shume mire qe duke njohur natyrën e tij dhe mbështetjen qe me ka dhënë, e dija qe nuk do ma marrte për ters”.

Ai shtoi se sa më shumë kohë kalon, aq më shumë e ndjen mungesën e të atit: “Hera e fundit që kam qarë ka qenë ditën kur ndërroi jetë im atë”.

Jo më larg se dje, Vin Veli e pranoi në emisionin “Rudina” se ishte ndarë nga bashkëshortja e tij, prezantuesja Bora Zemani. Ata janë prindër të një djali, Arborit, i cili sapo ka festuar ditëlindjen e tij të 3-të.