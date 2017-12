Trump e njohu si kryeqytet të Izraelit, reagon Ambasada e Jerusalemit në Tiranë

Ambasada ndërkombëtare e Krishterë e Jerusalemit në Shqipëri ka përshëndetur njohjen e Jerusalemit si kryeqyteti i Izraelit, nga Presidentit amerikan Donald Trump.

Në një deklaratë për shtyp, Ambasada njofton se ky është një hap i gjatë i vonuar që shkon në thelbin e identitetit kombëtar historik të popullit hebre.

“Ne mirëpresim me gjithë zemër vendimin e guximshëm të sotëm të Shteteve të Bashkuara për të njohur përfundimisht Jeruzalemin si kryeqytetin e Izraelit. Ky është një hap i gjatë i vonuar që shkon në thelbin e identitetit kombëtar historik të popullit hebre.

Jeruzalemi ka një rëndësi të madhe historike dhe fetare për miliarda njerëz me besim në të gjithë botën dhe si të krishterë ne duhet të pranojmë se të gjitha filluan me popullin hebre dhe lidhjen e tyre të thellë shpirtërore me këtë qytet.

Për shtatë dekada, Jerusalemi ka shërbyer si kryeqyteti i shtetit të rilindur të Izraelit, duke treguar qendrën e këtij qyteti në jetën kombëtare judease. Në atë kohë, Izraeli ka krijuar një rekord të provuar si kujdestar i duhur i shumë vendeve të tij të shenjta.

Kështu, ne gëzohemi me popullin hebre që qyteti i tyre i dashur më në fund merr njohjen e duhur. Kjo gjithashtu është një ditë e gëzimit për shërbesen tonë, pasi Ambasada e krishterë ka qenë në ballë të përpjekjeve të krishtera për të bindur bashkësinë e kombeve për të dhënë njohje të plotë diplomatike për Jerusalemin si kryeqytetin e Izraelit.

Tani shpresojmë se Shqiperia dhe kombet e tjera do të ndjekin shpejt udhëheqjen e guximshme të Presidentit të SHBA Donald Trump, dhe do të lëvizin ambasadat e tyre në këtë qytet të jashtëzakonshëm.

Sigurisht, ka ardhur koha që t’i japë fund zhgënjimit tërësisht të pamerituar diplomatik të Jerusalemit.