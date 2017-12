Trajneri i famshëm blen super-vilë 3 mln euro në zemër të Manchesterit

Foto 1 nga 9

Pep Guardiola ka hedhur rrënjët në Manchester duke blerë apartament në qendër të qytetit. Trajneri spanjoll i skuadrës së Manchester Cityt, ka blerë një vilë që i ka kushtuar mbi tre milionë euro.

Guardiolas i mbaron kontrata aktuale pas 18 muajve me ekipin nga Ettihad, por do të zhvillojë bisedime me klubin për ta vazhduar atë edhe për disa të tjera.

Zyrtarët e klubit janë të bindur se ish-strategu i Barcelonës është i lumtur me jetën në qytet dhe do të dëshirojnë ta zgjasim bashkëpunimin.

Pep dhe familja janë futur në shtëpinë e tyre të re, kur mori detyrën në korrik 2016.

“Po, është mirë. E bleva një apartament, sepse më duhet të jetoj diku dhe jam i lumtur që jetoj në këtë qytet. Njëlloj kam vepruar kur isha në Romë, në Brescia dhe në Mynih. Më pëlqen të jetoj në qytet dhe të jem afër njerëzve”,- tha spanjolli.

Ndryshe, trajneri këtë sezon po bën mrekulli me Citizens duke mos pësuar në asnjë ndeshjet e kampionat.